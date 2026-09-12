Quando la MotoGP domani in tv, GP San Marino 2026: orari warm-up e gara

Il weekend arriva al suo momento clou. Domani, domenica 13 settembre, sarà il momento della gara lunga al GP di San Marino, quattordicesimo atto del Mondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana come sappiamo presso il mitico circuito di Misano Adriatico intitolato alla memoria di Marco Simoncelli.

Inutile dire che sarà una giornata di capitale importanza. Marco Bezzecchi infatti battaglierà con le unghia e con i denti per trovare il successo, sperando di fare perno sulla meravigliosa pole position conquistata ieri, in cui ha segnato per l’occasione anche il record della pista. L’avversario sarà sempre lui, Marc Marquez, pronto a partire dalla seconda piazzola condividendo la prima fila con Fermin Aledeguer.

Ma attenzione, perché il grip consentirà a tanti altri centauri il blitz per il podio. Tra i tanti è opportuno citare Fabio Di Giannantonio, il leader del Mondiale Jorge Martin e altre mine vaganti, vedi il solito Pedro Acosta o un Alex Marquez che dovrà però partire dalle retrovie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di San Marino 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) ed eccezionalmente anche gratis e in chiaro su TV8. Diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP SAN MARINO: PROGRAMMA DOMENICA 13 SETTEMBRE

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP SAN MARINO MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), Solo per la gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), integrale warm-up compreso.

Diretta streaming: TV8.it (solo per la gara), SkyGO e Now.