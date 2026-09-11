Quando la MotoGP domani in tv, GP San Marino 2026: orari qualifiche e Sprint

Domani si entrerà ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento della stagione 2026. Dopo il venerdì dedicato alle pre-qualifiche, da domani si inizierà a fare davvero sul serio con le qualifiche delle tre classi e, soprattutto, il piatto forte della Sprint Race della classe regina.

Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli saranno in palio punti pesantissimi per le rispettive categorie. La classifica generale della MotoGP vede Jorge Martin in vetta con 256 punti e 19 lunghezze di vantaggio su Marc Marquez reduce dalla doppietta di Aragon. Terza posizione per Marco Bezzecchi con 232 punti, quarta per Fabio Di Giannantonio con 208 mentre è rimasto fermo in quinta Ai Ogura con 203 dopo aver saltato la trasferta del MotorLand. Passando alla Moto2, invece, Manuel Gonzalez rimane al vertice con 207.5 punti contro i 175 di Izan Guevara, mentre in terza posizione troviamo Senna Agius con 148. Quarto Ivan Ortolà con 144.5, quinto Daniel Holgado con 137. Molto più definita la situazione in Moto3 con Maximo Quiles in fuga assoluta con 256 punti e un comodo +97 su Alvaro Carpe, mentre è terzo David Almansa a 102 lunghezze.

Quale sarà il programma di domani? La giornata inizierà alle ore 08.40 con la FP2 della Moto3, seguita da Moto2 e MotoGP alle ore 10.10. La classe regina poi aprirà le danze con le qualifiche delle ore 10.50, quindi alle ore 12.45 toccherà alla classe più leggera, mentre alle ore 13.40 si chiuderà con la Moto2. Alle ore 15.00, infine, gran finale con la Sprint Race della MotoGP.

Come seguire l’evento in tv? Il sabato del GP di San Marino sarà visibile in diretta da Sky Sport nella sua interezza su Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione. Su Sky Sport 1 (201) vedremo, invece, le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno visibili live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE di ogni sessione della MotoGP.

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2026 MOTOMONDIALE

Sabato 12 settembre

Ore 08.40-09.10 Prove libere 2 Moto3 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 09.25-09.55 Prove libere 2 Moto2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 10.10-10.40 Prove libere 2 MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 10.50-11.05 Qualifiche 1 MotoGP – diretta su TV8, Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 11.15-11.30 Qualifiche 2 MotoGP – diretta su TV8, Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 12.45-13.00 Qualifiche 1 Moto3 – diretta su TV8, Sky Sport MotoGP (208)

Ore 13.10-13.25 Qualifiche 2 Moto3 – diretta su TV8, Sky Sport MotoGP (208)

Ore 13.40-13.55 Qualifiche 1 Moto2 – diretta su TV8, Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.05-14.20 Qualifiche 2 Moto2 – diretta su TV8, Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00 Sprint Race MotoGP (13 giri) – diretta su TV8, Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

PROGAMMA GP SAN MARINO: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: ogni turno o sessione su Sky Sport MotoGP (208), su Sky Sport 1 (201) FP2 delle tre classi, qualifiche e Sprint Race MotoGP. Su TV8 in chiaro qualifiche e Sprint Race

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport