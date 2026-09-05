Quando la finale degli Europei di volley femminile 2026: orario, programma, tv, streaming

Le finali degli Europei senior 2026 di volley femminile si disputeranno domani, domenica 6 settembre: alle ore 15.00 italiane, si giocherà la sfida valevole per il gradino più basso del podio, mentre alle ore 18.00 italiane andrà in scena il match che metterà in palio il titolo continentale.

Così come per le semifinali odierne, anche le due finali si giocheranno alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, in Turchia: la vincente di Italia-Polonia affronterà la vincente di Turchia-Serbia per la medaglia d’oro, mentre le due perdenti si sfideranno per la medaglia di bronzo.

Le finali degli Europei senior 2026 di volley femminile saranno fruibili in diretta tv su Rai 1 HD (solo finale 1° posto) e Sky Sport Arena, mentre saranno visibili in diretta streaming su Rai Play Sport 3 (solo finale 3° posto), Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN ed EuroVolley TV, inoltre verrà garantita la diretta live testuale dei match su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2026

Domenica 6 settembre

15.00 Finale 3° posto – Diretta tv su Sky Sport Arena

18.00 Finale 1° posto – Diretta tv su Rai 1 HD e su Sky Sport Arena

PROGRAMMMA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD (solo finale 1° posto) e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play Sport 3 (solo finale 3° posto), Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN ed EuroVolley TV.

Diretta testuale: OA Sport.