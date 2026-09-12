Quando la F1 domani in tv, GP Spagna 2026: orario gara, diretta Sky, differita TV8

Mentre siamo ancora nel bel mezzo del sabato del Gran Premio di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, è già tempo di pensare a quello che vivremo domani, ovvero la gara. Dopo tanta attesa finalmente vedremo l’azione sul neo-nato tracciato denominato Madring.

Una pista nuova di zecca nella capitale spagnola che, dopo i primi test, ha suscitato qualche polemica e anche le prime sessioni di prove libere hanno confermato l’assunto. La sensazione è che i punti di sorpasso siano davvero ridotti al lumicino, mentre la curva 12 sopraelevata “Monumental”, la più lunga del generale in Formula Uno con una inclinazione di 24° che potrebbe diventare il punto iconico del tracciato.

Come arriviamo a questo appuntamento? Dopo la tappa di Monza la classifica generale vede sempre più al comando Andrea Kimi Antonelli reduce dal trionfo nella gara di casa con 267 punti contro i 201 di George Russell, quindi terzo Lewis Hamilton con 191 davanti a Lando Norris quarto con 171 e Charles Leclerc quinto con 155.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio di Spagna sarà visibile su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) si potranno vedere in chiaro ed in differita la gara alle ore 18.00. Su tv8.it si potrà vedere in streaming la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGAMMA GP SPAGNA F1 2026

Domenica 13 settembre

Ore 15.00 Gran Premio di Spagna – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Differita su TV8 alle ore 18.00

PROGRAMMA GP SPAGNA: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Differita su TV8 alle ore 18.00.

Diretta streaming: NOW e SkyGO, Tv8.it per la programmazione di TV8

Diretta testuale: OA Sport