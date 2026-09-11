Quando la F1 domani in tv, GP Spagna 2026: orari FP3 e qualifiche

Si apre oggi con le due sessioni di prove libere il Gran Premio di Spagna 2026, quattordicesimo appuntamento del Mondiale F1. I piloti potranno subito prendere confidenza con il circuito di Madrid che ha fatto non poco discutere per il suo layout. Sarà però il sabato, come sempre, a recitare un ruolo decisivo per il weekend spagnolo, con le qualifiche che diventeranno importanti se non fondamentali.

Su una pista come quella di Madring, stretta e con poche vie di fuga, sarà fondamentale non commettere errori e gestire al meglio tutti i tentativi, cercando di conquistare il miglior piazzamento sulla griglia. Il sabato del GP della Spagna verrà inaugurato alle ore 12.30 con la terza ed ultima sessione di prove libere. Alle ore 16.00, invece, scatteranno proprio le tre manche di qualifiche.

Gli eventi del sabato spagnolo saranno visibile in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4k (213). TV8 trasmetterà in differita le qualifiche alle ore 18.30. Lo streaming sarà invece affidato a Sky Go, NOW Tv e TV8.it (differita qualifiche). OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale integrale di entrambe le sessioni del sabato.

PROGRAMMA GP SPAGNA 2026

Sabato 12 settembre

Ore 12.30 FP3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4k (213)

Ore 16.00 Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4k (213)

DOVE VEDERE IL GP SPAGNA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4k (213) e differita TV8 (qualifiche ore 18.30)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv, TV8.it (differita qualifiche)

Diretta Live testuale: OA Sport