Quando il sorteggio dell’ATP di Pechino 2026? Teste di serie e possibile scontro diretto Sinner-Zverev

Non si dovrà attendere molto. Il sorteggio del tabellone principale dell’ATP500 di Pechino 2026 è previsto a ridosso dell’inizio della competizione, in programma nella capitale cinese a partire da martedì 26 settembre. L’appuntamento è fissato alle 14:30 locali, le 8:30 del mattino in Italia, poco prima dell’avvio delle qualificazioni.

Il torneo entrerà nel vivo con il main draw da mercoledì 30 settembre, mentre la finale è prevista per martedì 6 ottobre, giornata che assegnerà il titolo dell’edizione di quest’anno.

L’entry list del torneo è di assoluto rilievo e vede al vertice del seeding Jannik Sinner e Alexander Zverev, rispettivamente prima e seconda testa di serie. L’azzurro, campione in carica, punta a tornare in campo dopo lo stop che lo ha costretto a saltare gli US Open a causa del problema al ginocchio.

Alle loro spalle, il quadro delle prime otto teste di serie comprende diversi nomi di primo piano del circuito. Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev occupano le posizioni numero 3 e 4 del seeding, mentre Novak Djokovic, Alex De Minaur, Flavio Cobolli e Jakub Mensik completano il gruppo delle teste di serie dalla quinta all’ottava posizione. Particolarmente atteso è il ritorno di Djokovic a Pechino, dove il serbo non disputa il torneo da 11 anni.

La posizione dei due principali favoriti nel seeding determina anche il loro possibile percorso nel torneo. Essendo Sinner la testa di serie numero 1 e Zverev la numero 2, i due vengono collocati ai lati opposti del tabellone.

Il regolamento del seeding rende quindi possibile un confronto diretto esclusivamente in finale, in programma il 6 ottobre. L’azzurro e il tedesco non potranno infatti affrontarsi al primo turno, agli ottavi, nei quarti di finale o in semifinale.

Un eventuale nuovo capitolo della sfida tra i due avrebbe inoltre un peso significativo nella corsa al vertice del ranking mondiale di fine stagione. Il teutonico ha guadagnato terreno nel corso dell’anno, mentre Sinner è chiamato a gestire una situazione fisica che continua a condizionare il suo calendario.

Resta infatti da definire la partecipazione dell’azzurro al torneo di Pechino. Jannik ha dovuto fare i conti con un’infiammazione extra-articolare al ginocchio destro insorta dopo il trionfo a Wimbledon, dove aveva conquistato il titolo battendo proprio Zverev in finale. La sua presenza in Cina rimane dunque legata alle condizioni fisiche e alle valutazioni dello staff nelle prossime ore.

TESTE DI SERIE ATP PECHINO 2026

1. Jannik Sinner

2. Alexander Zverev

3. Felix Auger-Aliassime

4. Daniil Medvedev

5. Flavio Cobolli

6. Alex de Minaur

7. Novak Djokovic

8. Jakub Mensik