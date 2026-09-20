Quando il sorteggio dei quarti di Coppa Davis 2026? Orario e programma: l’Italia attende l’avversaria

Il sorteggio delle Finals di Coppa Davis 2026 si svolgerà martedì 22 settembre (ore 12.00) a Bologna, località che ospiterà gli atti conclusivi della massima competizione per Nazionali di tennis maschili dal 24 al 29 novembre. Le otto squadre qualificate conosceranno il proprio destino dall’urna del capoluogo emiliano, con un paio di mesi di anticipo rispetto alla disputa dell’evento che metterà in palio la prestigiosa Insalatiera, detenuta dall’Italia.

L’Italia attende di conoscere quale sarà la propria avversaria nei quarti di finale, a cui è ammessa di diritto in qualità di Campione in carica e padrona di casa dell’evento. I ragazzi del capitano Filippo Volandri saranno ancora una volta tra i favoriti, i convocati si conosceranno soltanto in prossimità dell’evento, in base a quale sarà lo stato di forma dei giocatori a disposizione in avvicinamento alla competizione che chiude la stagione tennistica.

La Spagna si è qualificata vincendo in Cile e potrebbe ritrovare Carlos Alcaraz, la Germania si è meritata il pass sotto l’impulso di Alexander Zverev, la Cechia ha eliminato gli USA e sarà una mina vagante, il Canada di Felix Auger-Aliassime sogna in grande, sono meno quotate la Gran Bretagna, l’Austria (grande impresa contro il Belgio) e la Corea del Sud. Di seguito il calendario dettagliato, il programma e l’orario del sorteggio della Coppa Davis 2026.

CALENDARIO SORTEGGIO COPPA DAVIS 2026

Martedì 22 settembre

Ore 12.00 Sorteggio Finals Coppa Davis 2026

QUALIFICATE FINALS COPPA DAVIS 2026

Italia

Spagna

Germania

Gran Bretagna

Austria

Corea del Sud

Cechia

Canada