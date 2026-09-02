Quando gioca l’Italia la semifinale degli Europei di volley femminile? Orario, avversaria, tv, streaming

L’Italia si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley femminile: dopo aver dominato la Pool D e aver travolto la Bulgaria con il massimo scarto negli ottavi di finale, le azzurre hanno faticato ad avere la meglio sulla Svezia di Isabelle Haak, riuscendo poi a spuntarla per 3-1 dopo 111 minuti di autentica battaglia in quel di Brno (Cechia). Le Campionesse del Mondo si trasferiranno ora a Istanbul (Turchia) per disputare il prossimo match da dentro o fuori, che si preannuncia altamente impegnativo.

Le ragazze del CT Julio Velasco se la dovranno vedere contro la vincente tra la Polonia e i Paesi Bassi, il confronto che andrà in scena giovedì 3 settembre (ore 15.00) nella metropoli anatolica. Bisognerà aspettare il tardo pomeriggio per conoscere la prossima avversaria di Anna Danesi e compagne: il pronostico della vigilia vede come favorite le biancorosse di coach Stefano Lavarini, ma le oranje hanno i mezzi per inventarsi il colpaccio. L’appuntamento con la semifinale è per sabato 5 settembre (orario da definire).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della semifinale dell’Italia agli Europei 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e Sky (canali da definire), in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA SEMIFINALE EUROPEI VOLLEY

Sabato 5 settembre

Orario da definire Italia vs Polonia/Paesi Bassi

PROGRAMMA SEMIFINALE EUROPEI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai e Sky (canali esatti da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv.

Diretta testuale: OA Sport.