Quando gareggia Marcell Jacobs agli Ultimate Championship 2026: orario, tv, streaming

Marcell Jacobs tornerà in gara sabato 12 settembre, in occasione degli Ultimate Championship, la neonata competizione organizzata da World Athletics a cui partecipano i migliori atleti in circolazione a livello internazionale. Il velocista lombardo è riuscito a meritarsi la qualificazione sui 100 metri, risultando tra i migliori sedici del ranking mondiale, grazie alle eccellenti prestazioni fornite tra il Golden Gala di Roma (9.99), la tappa di Diamond League a Parigi (9.96) e il ventoso 9.67 corso a Eisenstadt.

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha accusato un fastidio durante la finale degli Europei, quando era lanciatissimo verso la conquista del terzo titolo continentale consecutivo. Nell’ultimo mese ha lavorato alacremente sotto la guida di coach Paolo Camossi e si è rimesso in forma in vista dell’appuntamento di Budapest, dove spera di siglare un buon tempo e ottenere un bel risultato: semifinale alle ore 19.21, in caso di passaggio del turno lo rivedremo all’opera nella finale prevista alle ore 20.49.

Tra gli avversari spiccano nomi di grido come il giamaicano Oblique Seville (Campione del Mondo), gli statunitensi Kenneth Bednarek, Ronnie Baker, Christian Coleman, Travyon Bromell, il camerunense Emmanuel Eseme, il nigeriano Kayinsola Ajayi, l’australiano Lachlan Kennedy. Saranno della partita anche il giamaicano Ackeem Blake, i sudafricani Gift Leotlela e Akani Simbine, il botswano Letsile Tebogo, il colombiano Ronal Longa, i britannici Romell Glave e Jeremiah Azu.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare con Marcell Jacobs agli Ultimate Championship. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (per le semifinali) e RaiSportHD (per l’eventuale finale), in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARCELL JACOBS ULTIMATE CHAMPIONSHIP

Sabato 12 settembre

Ore 19.21 100 metri, semifinali – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Max

Ore 20.49 100 metri, eventuale finale – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Max

PROGRAMMA MARCELL JACOBS ULTIMATE CHAMPIONSHIP: COME VEDERLO TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 per la semifinale e RaiSportHD per l’eventuale finale, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.