Quando gareggia Larissa Iapichino agli Ultimate Championship 2026: orario, tv, streaming

Ci sarà anche Larissa Iapichino tra le protagoniste dell’Ultimate Championship 2026, inedita manifestazione organizzata da World Athletics che si terrà a Budapest da venerdì 11 a domenica 13 settembre. L’azzurra si presenterà in pedana venerdì sera per andare a caccia del successo in una gara di salto in lungo che si preannuncia apertissima e senza una vera favorita, alla luce dell’assenza di Tara Davis-Woodhall e Malaika Mihambo.

La figlia di Fiona May arriva in Ungheria da campionessa d’Europa e seconda classificata nella recente Finale di Diamond League, con l’obiettivo di chiudere in bellezza una stagione che l’ha vista realizzare il nuovo record italiano con 7.12 a Eugene. Le avversarie della 24enne toscana saranno le statunitensi Alyssa Jones, Monae’ Nichols (reduce dalla conquista del Diamond Trophy a Bruxelles) e Claire Bryant, la portoghese Agate De Sousa, la francese Hilary Kpatcha, la britannica Jazmin Sawyers e la burkinabé Marthe Koala.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della gara femminile di salto in lungo con Larissa Iapichino agli Ultimate Championship 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e sui canali Sky Sport (palinsesto esatto da definire); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LARISSA IAPICHINO ULTIMATE CHAMPIONSHIP 2026

Venerdì 11 settembre

Ore 20.53 Salto in lungo, con Larissa Iapichino – Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport

PROGRAMMA LARISSA IAPICHINO ULTIMATE CHAMPIONSHIP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD; Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.