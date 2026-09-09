Quando gareggia Gianmarco Tamberi agli Ultimate Championship 2026: orario, tv, streaming

Gianmarco Tamberi ha vinto tutto nell’arco della sua incredibile carriera, quindi non può che puntare al bersaglio grosso in vista degli Ultimate Championship 2026, inedita manifestazione internazionale organizzata da World Athletics in programma a Budapest dall’11 al 13 settembre. Il fuoriclasse marchigiano ha ricevuto una wild card speciale dagli organizzatori, non avendo ottenuto la qualificazione anticipata tramite il processo di selezione stabilito.

“Gimbo” ha dimostrato però in pedana di essere uno tra gli altisti più in forma su piazza nelle ultime settimane, insidiando la miglior misura mondiale dell’anno di JuVaughn Harrison (2.34) e soprattutto conquistando a sorpresa l’oro europeo a Birmingham. L’azzurro troverà in Ungheria oltre a Harrison l’ucraino Oleh Doroshchuk, il ceco Jan Stefela, il giamaicano Romaine Beckford, il messicano Erick Portillo, il polacco Mateusz Kolodziejski (fresco vincitore a sorpresa del Diamond Trophy) e l’altro statunitense Tyus Wilson. In palio un assegno da 150.000 dollari per il primo classificato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della gara maschile di salto in alto con Gianmarco Tamberi agli Ultimate Championship 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e sui canali Sky Sport (palinsesto esatto da definire); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIANMARCO TAMBERI ULTIMATE CHAMPIONSHIP 2026

Domenica 13 settembre

Ore 19.04 Salto in alto, con Gianmarco Tamberi – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport

PROGRAMMA GIANMARCO TAMBERI ULTIMATE CHAMPIONSHIP: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2; Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.