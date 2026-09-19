Quando gareggia Ganna ai Mondiali a cronometro: orario, canale tv, streaming

È tutto pronto per dare il via allo spettacolo. L’edizione 2026 dei Mondiali di ciclismo su strada, rassegna che si svolgerà a Montreal fino a domenica 27 settembre, si apre con le due prove a cronometro riservate alla categoria élite maschile e alla categoria élite femminile.

Nella gara maschile l‘Italia affida le sue speranze di conquistare un piazzamento di assoluto prestigio e di lottare per uno dei gradini del podio a Filippo Ganna della Netcompany Ineos e a Matteo Sobrero della Lidl-Trek. Il fuoriclasse piemontese ha tutte le carte in regola per puntare al podio, ma dovrà fare i conti con il favorito assoluto Remco Evenepoel.

La partenza del primo corridore è prevista alle ore 18:45, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista è calcolato intorno alle 21:15. Gli organizzatori della rassegna iridata non hanno ancora diramato la startlist con l’ordine di partenza. Sarà possibile conoscere l’orario esatto in cui Ganna prenderà il via solo nel corso della giornata.

La cronometro individuale della categoria élite maschile dei Mondiali di ciclismo verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD dalle 18:40, in diretta streaming su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle 18:35 e, dalle 18:45, su Rai Play. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della cronometro individuale.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2026

Domenica 20 settembre – Montreal-Montreal, cronometro individuale (39,2 chilometri)

Orario di partenza: 18:45

Orario di arrivo: 21:15 circa

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 18:40

Diretta streaming: RaiPlay dalle 18:40; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max dalle 18:35

Diretta live testuale: OA Sport dalle 18:30