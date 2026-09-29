Qualificazioni olimpiche Los Angeles 2028: gli eventi da seguire nell’autunno 2026

Ci sono ancora alcuni eventi di qualificazione diretta, ed altri di pre-qualificazione, alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 in questo scorcio autunnale del 2026: saranno in palio i pass olimpici nella ginnastica artistica, nel tiro a segno e nel tiro a volo, nel surf nella BMX Freestyle e nella pallamano femminile.

Diversi anche i tornei di pre-qualificazione: si concluderanno le qualificazioni agli Europei U21 di calcio, mentre si terranno le qualificazioni al Premier12 di baseball, inoltre inizieranno le qualificazioni ai Mondiali di pallamano femminile.

Si disputeranno gli Europei di lacrosse, che fungeranno da qualificazione ai Mondiali 2027, così come proseguiranno le qualificazioni agli Europei 2027 di basket femminile ed ai Mondiali 2027 di basket, infine andrà in scena la Division 1 della World Cup di pallanuoto femminile

CALENDARIO QUALIFICAZIONI OLIMPICHE LOS ANGELES 2028

28 settembre-6 ottobre CALCIO Qualificazioni Europei U21 2027 – Sedi varie

9-11 ottobre BASEBALL Qualificazioni Premier12 2027 – Barcellona (Spagna)

17-25 ottobre GINNASTICA ARTISTICA Mondiali 2026 – Rotterdam (Paesi Bassi): 30 pass olimpici

21-25 ottobre PALLAMANO FEMMINILE Qualificazioni europee ai Mondiali 2027, 1° turno – Sedi varie

1-15 novembre TIRO A SEGNO E TIRO A VOLO Mondiali 2026 – Doha (Qatar): 36 pass olimpici

2-18 novembre LACROSSE Europei Sixes – Salou (Spagna): qualifica ai Mondiali 2027

2-18 novembre LACROSSE FEMMINILE Europei Sixes – Salou (Spagna): qualifica ai Mondiali 2027

3-7 novembre BMX FREESTYLE Mondiali 2026 Riad (Arabia Saudita): 4 pass olimpici

4-8 novembre PALLAMANO Qualificazioni agli Europei 2028, 2° turno – Sedi varie

6-15 novembre SURF World Games 2026 Punta Rocas (Perù): 2 pass olimpici

9-17 novembre CALCIO Qualificazioni Europei U21 2027: play-off – Sedi varie

11-17 novembre BASKET FEMMINILE Qualificazioni Europei 2027, 2° turno – Sedi varie

26-30 novembre BASKET Qualificazioni europee ai Mondiali 2027, 2° turno – Sedi varie

3-20 dicembre PALLAMANO FEMMINILE Europei 2026 – Sedi varie: 14 pass olimpici

14-19 dicembre PALLANUOTO FEMMINILE Division 1 World Cup Coimbra (Portogallo): qualifica alle Finals 2027