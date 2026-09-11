Quali sono le cambiali di Jannik Sinner all’orizzonte? I punti da difendere nella corsa al n.1 del mondo

Jannik Sinner si trova al comando del ranking ATP con 11.500 punti, ma ora è seriamente minacciato dal tedesco Alexander Zverev, che lo insegue con 8.490 punti e che potrà rimpinguare il proprio bottino in base al risultato che otterrà agli US Open: 8.990 in caso di qualificazione alla finale (dovrà battere il russo Karen Khachanov) e 9.690 punti se alzerà al cielo il trofeo sul cemento di Flushing Meadows.

Il fuoriclasse altoatesino conserva dunque un discreto margine sul teutonico, ma se si guarda la ATP Race, ovvero la graduatoria che prende in considerazione soltanto i risultati conseguiti durante la stagione in corso, la situazione è ben diversa: l’azzurro primeggia con 7.950 punti davanti a Zverev (7.450), che potrebbe agganciarlo raggiungendo la finale agli US Open (7.950, ma sarebbe davanti per la speciale regola adottata in caso di parimerito) e superarlo in caso di trionfo (8.650 punti).

Ricordiamo che al termine dell’annata agonistica il ranking ATP e la ATP Race (che determina gli otto qualificati alle ATP Finals) coincidono, dunque Jannik Sinner deve stare molto attento e dovrà impegnarsi particolarmente durante l’autunno se vorrà conservare il suo status di numero 1 del mondo e chiudere l’annata agonistica al comando della graduatoria internazionale.

Quali sono le cambiali che Jannik Sinner dovrà onorare nei prossimi mesi? 500 punti per la vittoria al torneo ATP 500 di Pechino, 50 per il terzo turno al Masters 1000 di Shanghai, 500 per il successo al torneo ATP 500 di Vienna, 1000 per l’affermazione al Masters 1000 di Parigi, 1500 per l’apoteosi da imbattuto alle ATP Finals. Un totale di ben 3.550 punti contro i 1.080 di Zverev: 100 per i quarti di finale a Pechino, 50 per il terzo turno a Shanghai, 330 per la finale persa a Vienna, 400 per la semifinale a Parigi, 200 per l’unica partita vinta alle ATP Finals.

CAMBIALI JANNIK SINNER

500 punti ATP 500 Pechino (vittoria)

50 punti Masters 1000 Shanghai (terzo turno)

500 punti ATP 500 Vienna (vittoria)

1000 punti Masters 1000 Parigi (vittoria)

1500 punti ATP Finals (vittoria da imbattuto)