Quale sarà il primo torneo in cui Zverev potrà diventare n.1 al mondo. Sinner dietro di 700 punti nella Race

Jannik Sinner è certo di rimanere numero 1 del ranking ATP almeno fino a domenica 18 ottobre, quando terminerà il Masters 1000 di Shanghai, che sarà il primo torneo in cui il tedesco Alexander Zverev potrà operare il sorpasso ai danni dell’azzurro.

Si tratta comunque di un’ipotesi di difficile realizzazione, mentre è plausibile che l’azzurro resti in testa fino alle ATP Finals, quando poi si giocherà il numero 1 con Zverev: nel frattempo l’italiano devo colmare il gap di 700 punti nella Race.

Zverev, come Sinner, a fine 2025 ha giocato i Masters 1000 di Shanghai e Parigi ed i 500 di Pechino e Vienna: qualora dovesse ripetere le stesse scelte nel 2026, allora avrebbe disputato 19 tornei ed il peggior risultato rimarrebbe fuori dal conteggio sia nel ranking che nella Race.

Sebbene la differenza sia di soli 10 punti (quelli di Montreal, qualora sia a Pechino che a Vienna il tedesco dovesse ottenere almeno una vittoria), in una lotta serrata come quella che si annuncia tra i due, tutto può fare la differenza.