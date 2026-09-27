Atletica
Puripol Boonson stellare sui 200: tempo da brividi sotto la pioggia! Segnale alla velocità mondiale, tra i big globali
Puripol Boonson si sta meritando la copertina per quanto riguarda le gare di atletica che stanno animando gli Asian Games, la competizione multisportiva su base continentale in corso di svolgimento a Nagoya (Giappone). Il velocista thailandese aveva trionfato due giorni fa sui 100 metri con l’eccellente tempo di 9.90 (suo personale e secondo uomo asiatico della storia sul rettilineo) e oggi si è imposto sul mezzo giro di pista, vincendo con il sublime crono di 19.88 (0,3 m/s di vento contrario) davanti al cinese Youwen Huang (20.45) e al padrone di casa Soshi Mizukubo (20.56). Il tutto sotto la pioggia!
Il 20enne non è stato impeccabile allo sparo (0.166 di reazione), ma si è poi messo in moto in maniera egregia, ha pennellato una curva di notevole spessore e nella seconda parte di gara ha fatto andare i propri cavalli, scendendo di forza sotto il muro di venti secondi per la prima volta in carriera, eguagliando il record asiatico (detenuto dal cinese Zhenye Xie dal 2019) e diventando l’undicesimo uomo al mondo in questa annata agonistica, scalando in maniera perentoria le gerarchie internazionali (la world lead è nelle mani dello statunitense Kenneth Bednarek con il 19.52 degli Ultimate Championship).
Puripol Boonson ha notevolmente migliorato il personale di 20.03, che aveva siglato lo scorso 7 giugno a Taipei City, ed è entrato in una nuova dimensione a livello globale. A questo punto il thailandese potrebbe diventare a tutti gli effetti un fattore di rilievo ai piani alti della velocità internazionale e potrà puntare a piazzamenti di primaria caratura negli eventi di maggiore spessore.