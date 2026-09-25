Puripol Boonson si rivela al mondo con un tempo notevole sui 100! Scalate le gerarchie mondiali agli Asian Games

Puripol Boonson ha sfoderato il suo potenziale agli Asian Games, la competizione multisportiva su base continentale che sta andando in scena a Nagoya (Giappone). Il thailandese ha vinto i 100 metri con il ragguardevole tempo di 9.90, in condizioni di vento sostanzialmente nullo (0,1 m/s a favore): dopo una reazione tutt’altro che ottimale sui blocchi di partenza (0.177), uno dei velocisti più chiacchierati degli ultimi anni si è distinto in fase di accelerazione e si è reso protagonista di un bel lanciato, scendendo in maniera importante sotto il muro dei dieci secondi e fermandosi a sette centesimi dal primato asiatico (9.83 del cinese Bingtian Su nel 2021).

Il 20enne ha tramortito gli omaniti Ali Al Balushi (10.04) e Malham Al Balushi (10.11), conquistando la medaglia d’oro con un riscontro cronometrico di spessore (record della manifestazione): Boonson ha migliorato di cinque centesimi il proprio personale ed è diventato il 14mo uomo della stagione ormai in chiusura. Il thailandese potrebbe diventare uno dei pretendenti ai vertici nel prossimo futuro, se riuscirà a trovare la giusta continuità e a migliorarsi ulteriormente sul rettilineo. Da annotare che sul mezzo giro di pista vanta un primato di 20.03 timbrato lo scorso 7 giugno a Taipei City e lo rivedremo su questa distanza nei prossimi giorni.

La world lead resta nelle mani dello statunitense Noah Lyles, che il 24 luglio stampò un fragoroso 9.79 in quel di New York e stampò la miglior prestazione mondiale stagionale, diventando l’unico uomo a scendere sotto la barriera di 9.80 nel 2026, facendo così meglio del giamaicano Oblique Seville (9.82), del camerunense Emmanuel Eseme (9.83) e del nigeriano Kauinsola Ajayi (9.84).