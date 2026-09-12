Puppo: “Zverev favorito per vincere gli US Open. Se riesce ad essere efficace anche di diritto…”

Nella nuova puntata di TennisMania, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, si è continuato a parlare dello US Open, giunto ormai alle battute finali. L’attenzione di Dario Puppo, voce di Eurosport, si è concentrata sulle semifinali e soprattutto su una panoramica dei problemi del circuito femminile.

Gli incontri nel tabellone femminile: “Gauff ha fatto miglioramenti evidenti, ma Rybakina riesce ad accendere le armi principali quando le servono. Sarebbe un peccato se il pubblico americano non tributasse il giusto omaggio a questa finale. Può diventare interessante il duello per il numero uno al mondo. C’è questa possibilità, ma non ai livelli del campo maschile”.

I tanti problemi del circuito femminile: “Non bisogna per forza mettere l’attenzione su alcune storie nel tennis femminile. L’aspetto emotivo nel tennis femminile è molto più preponderante rispetto al circuito maschile. Nel femminile forse non hanno potuto alzare l’asticella prima. Adesso mancano una serie di fattori. Ci sono problematiche serie nel circuito femminile che devono essere sistemate. Sicuramente le giocatrici non sono il problema. Questa generazione non si è guadagnata niente di rilevante. La WTA deve essere rilanciata in maniera efficace. Poi ci possono essere i discorsi sui diritti tv. Per alimentare l’interesse le partite femminili devono essere inserite nella finestra giusta di visibilità. Se abbassi i prezzi di queste partite puoi avere più ritorno sui diritti tv se sai venderli come al Roland Garros”.

Concludendo sul torneo maschile, sbilanciandosi su alcuni pronostici: “Zverev è il favorito per vincere il torneo. Tiafoe per me è più stanco e mi aspetto la stessa cosa della prima semifinale. Shelton vincerà in tre o quattro set. Zverev quando gioca di rovescio si avvicina con i piedi alla palla e riesce ad essere efficace. Se riesce a farlo anche con il diritto sono guai per tutti”.