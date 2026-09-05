Puppo: “Sinner, avendo già vinto tutti i 1000, potrà fare tutte le scelte che vuole”

Due vittorie e due sconfitte per l’Italia nella giornata appena trascorsa agli US Open. Sono arrivati i successi in quattro set di Luciano Darderi e Flavio Cobolli, mentre Mattia Bellucci è stato battuto nettamente da Taylor Fritz. Purtroppo è uscito anche Lorenzo Musetti, debilitato da un malessere che lo ha decisamente condizionato. Di questo si è parlato a Tennismania, il programma in onda sul canale YouTube di OA Sport.

Una situazione quella del caldo e dell’umidità a New York che ha messo in grande crisi i giocatori. Su questo tema si è soffermato soprattutto Dario Puppo, visto che oltre all’azzurro anche Felix Auger-Aliassime è rimasto vittima di alcuni problemi fisici.

Il giornalista di Eurosport ha precisato che l’ATP potrebbe anche intervenire sul calendario proprio per evitare questo giocare in maniera continua: “Non posso dire che sembra uno scenario simile a quello di Shanghai, ma Musetti per esempio non aveva mai perso tre set con quei punteggi in uno Slam. Quello che ha detto Alcaraz è stato molto intelligente e deve assolutamente portare ad una rivoluzione del calendario e a portare dei ragionamenti. Tanto non li avrai sempre quei due, a maggior ragione Sinner avendo vinto tutti i 1000, che potrà fare tutte le scelte che vuole”.

Oltre al caldo c’è anche un altro problema a New York. Una situazione che potrebbe aiutare soprattutto i giocatori di casa: “Un po’ di giocatori hanno detto di avere difficoltà di non vedere bene la pallina. Poi c’è una condizione di gioco che alcuni soffrono particolarmente. Io credo che gli americani possano beneficiare di una condizione che conoscono bene. Fritz fa davvero paura e può essere davvero un giocatore nuovamente da finale”.