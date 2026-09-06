Puppo: “Programmazione imbarazzante agli US Open: sugli ascolti prenderanno degli schiaffi”

Il caso che coinvolge alcuni grandi nomi del tennis internazionale e la programmazione dello US Open sono stati due dei temi affrontati da Dario Puppo, giornalista e telecronista di Eurosport, nell’ultima puntata di TennisMania, il format di approfondimento sul tennis in onda sul canale YouTube di OA Sport.

A tenere banco, innanzitutto, l’indagine conoscitiva che l’ITIA avrebbe aperto nei confronti di alcuni giocatori e giocatrici — tra cui Serena Williams, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Mirra Andreeva, Taylor Fritz e Matteo Berrettini — dopo la loro partecipazione a un evento organizzato da uno sponsor legato al mondo delle scommesse. In particolare, i tennisti si sarebbero prestati a delle fotografie con alle spalle il tabellone pubblicitario di DraftKings, società di betting.

Una situazione sulla quale Puppo non ha usato mezzi termini, soprattutto per la presenza di Berrettini, che nei giorni precedenti aveva preso posizione proprio sul tema delle scommesse legate al tennis. “E’ ipocrisia, mi dispiace che ci sia di mezzo Matteo Berrettini, rispetto a questa presenza per un’agenzia di scommesse“.

Il discorso si è poi spostato sullo US Open e, in particolare, sulla scelta di inserire nel programma il doppio tra Venus e Serena Williams, con la conseguenza di posticipare ulteriormente il match di singolare tra Ben Shelton e Denis Shapovalov.

Puppo ha definito discutibile la decisione degli organizzatori, sottolineando anche la distanza tra l’entusiasmo suscitato dall’evento celebrativo e quanto accaduto successivamente in campo. “E’ imbarazzante la scelta di programmazione. Ho sentito commenti americani che erano tutti super entusiasti e le due sorelle Williams che in due fanno 90 anni. Allora, sono dei miti totali, la loro storia ha vinto l’Oscar. Però, nel super tie-break, è stato imbarazzante. Avanti 5-0, Venus ha fatto errori incredibili, Serena con i doppi falli. Anti-clima, sono rimasti tutti senza parole. E’ mai possibile che poi Shelton-Shapovalov abbiano iniziato così tardi? Serena non è andata in conferenza, come a Wimbledon“. Puppo ha posto anche l’accento anche sulle possibili conseguenze sul piano dell’interesse televisivo. “Sugli ascolti prenderanno dei grandi schiaffi“.

Infine, il telecronista di Eurosport si è soffermato proprio sulla sfida tra Shelton e Shapovalov, analizzando anche il comportamento dell’americano e il confronto con l’arbitro. “A un certo punto Shapovalov va dall’arbitro si lamenta dell’atteggiamento di Shelton. L’americano voleva far capire che tirava forte e urlava quasi prima del colpo, però sinceramente sta cosa non ci sta. “Shaguratov” si è confermato tale nel primo set. La situazione più evidente è che il canadese non sia più accompagnato dal servizio“.