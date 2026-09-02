Puppo: “Musetti pienamente recuperato. Match intricato per Berrettini”

Si è quasi concluso il primo turno degli US Open 2026 e, per usare un eufemismo, le emozioni non sono certo mancate, specialmente grazie ai tennisti di casa nostra. Musetti inizia con il piede giusto, Cobolli vince al quinto set in rimonta, mentre Sonego mette paura a Zverev e cede solo dopo 5 ore di tennis. Di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Dario Puppo, giornalista di Eurosport e conduttore del programma, dà il via alla sua analisi dando una visione generale di quanto avvenuto a Flushing Meadows: “Sicuramente una giornata positiva per il tennis italiano. Su tutti abbiamo visto il match di cuore di Sonego che è uscito sconfitto in 5 set e 5 ore dal numero 1 del mondo. La giornata è stata pesantemente condizionata dalla pioggia come era previsto, per cui ci attendiamo novità per il programma anche per oggi. Vedremo, quindi, alcuni match di secondo turno che inizieranno prima della conclusione di alcuni del primo”.

Alcuni dati da sottolineare: “Zverev e Cobolli hanno confermato come sia difficile approcciare a tornei simili. Il romano ha ammesso che il suo team gli darà del ‘cretino’ per come ha giocato i primi due set. Anche il tedesco ha giocato al di sotto delle sue possibilità. Cobolli intanto ha raggiunto un dato importante: 10 vittorie in uno Slam in un anno. Ha perso agli Australian Open perché stava male, poi in finale al Roland Garros e ha aggiunto altri match a Wimbledon. Per fare un esempio, Panatta nel 1976 vince a Parigi, ma in totale ha 10 successi nei Major in quell’anno. Anche Musetti ha una statistica simile in passato, raggiungendo anche quota 11”.

Facile successo di Musetti che si sbarazza con il punteggio di 6-3 6-3 7-5 del britannico Fery: “Mi sembra un giocatore del tutto recuperato, lo si capisce dal fatto che è stato in grado di riprendersi i break subito dopo averli subiti. Ricordiamo che Fery era il primo giocatore non testa di serie del torneo, per cui non certo un giocatore di secondo piano”.

Nel torneo femminile successo di Gauff per 6-3 6-4 contro Sonmez. “La statunitense parte e il primo punto è subito un ace e mette le cose in chiaro. Ha un fisico pazzesco a livello atletico, ma ora inizia anche a mettere i colpi. L’avversaria turca mi ha colpito comunque”.

Oggi tornerà in campo il detentore del torneo, Alcaraz: “Vediamo come giocherà contro Faria che è uno che tira forte. Uno spunto? Nel primo match mi sembrava che non avesse solo una semplice fasciatura nel polso. Vediamo come sta e come avrà smaltito l’esordio”.

Un altro spagnolo da tenere d’occhio: “Jodar sarà costretto a giocare contro Bu oggi e, quindi, disputerà il suo match di primo turno nel quarto giorno. Non propriamente un aspetto da non prendere in considerazione, tutto dipeso dal ritiro di Kokkinakis”.

Uno sguardo ai match degli italiani di oggi: “Paolini per me vince contro Stefanini. Passaro vince anche se non so se riuscirà a chiudere già nel quarto set, nonostante sia avanti 2-1, mentre Guerrieri perde contro De Minaur. Berrettini per me batte Navone ma potrebbe essere un match intricato”.

CLICCA QUI PER VEDERE LA PUNTATA COMPLETA DI TENNISMANIA