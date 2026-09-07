Puppo: “Cobolli è un po’ crollato fisicamente e mentalmente. Darderi fisicamente sta bene”

Con la sconfitta di Flavio Cobolli in quattro set contro il giovane belga Alexander Blockx rimane un solo giocatore azzurro ancora in corsa nei tabelloni di singolare agli US Open 2026. Luciano Darderi ha superato infatti da favorito i primi tre turni, ma adesso sarà chiamato ad un’impresa titanica agli ottavi contro il n.1 del seeding Alexander Zverev. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.

“Cobolli dal 3-2 nel secondo set è un po’ crollato fisicamente e mentalmente. Darderi, nonostante abbia giocato tanti tornei, fisicamente non è messo male. Cobolli è stato perfetto nell’analizzare la situazione del rumore e del non rispetto. Negli Stati Uniti da tempo gli spettatori si muovono anche durante gli scambi. Per Darderi sarebbe meglio affrontare Zverev di pomeriggio rispetto alla sera. Ditemi una partita bella che abbiamo visto in questo US Open di sera. Vedo uno spreco di sessioni serale dove il livello non è stato soddisfacente“, dichiara Puppo a proposito delle partite degli italiani.

Sulla programmazione dei match di Zverev, sin qui sempre collocati nella sessione notturna: “Bisogna trovare il modo di sbloccare la situazione di Zverev. Se ti mettono come secondo match serale e la partita finisce alle 2.00, come fai ad andare a dormire prima delle 6.00? Hai quel nervoso da adrenalina che non ti fa dormire. Il giorno dopo di fatto lo hai quasi buttato. Adesso magari possono provare a metterlo di giorno la prossima partita. Se inizi il tuo primo turno più tardi, è un difficile divincolarsi dalla situazione di match serale“.

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