Puppo: “Alcaraz ha giocato in maniera tattica. Solo un giocatore può impensierirlo fino a Shelton”

Si è conclusa anche la seconda giornata dedicata al primo turno degli US Open 2026 e gli spunti di interesse sono quanto mai numerosi. Dall’esordio vittorioso del rientrante Carlos Alcaraz, alla bella vittoria di Matteo Berrettini contro Stan Wawrinka, passando per la sorprendente eliminazione di Arthur Fils per mano del ritrovato Stefanos Tsitsipas. In poche parole c’è tantissima carne al fuoco a Flushing Meadows e di questo si è parlato nell’ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Dario Puppo, giornalista di Eurosport e conduttore della trasmissione ha iniziato da un quadro generale: “Abbiamo visto tanti match interessanti, tra questi ovviamente il rientro in campo di Alcaraz, la bella vittoria di Berrettini che è stato bravo a tenere a bada un avversario ostico come Wawrinka. Per il tennista romano abbiamo visto una versione interessante e mi impressiona come riesce a essere fastidioso con il back, mentre Fils ha deluso con l’eliminazione contro un ottimo Tsitsipas. Peccato perché il francese era uno dei favoriti. Ha vinto anche Tiafoe nella sessione serale anche se ha sofferto fino al quinto set contro Damm. Nel torneo femminile invece buon esordio di Osaka che ha fatto notizia per il suo look ispirato ad Allen Iverson. Fils è stato molto duro con sé stesso. Ha ammesso che deve lavorare di più”.

Grande attenzione, ovviamente, sulla vittoria in 3 set di Alcaraz: “Penso che abbia giocato una partita estremamente intelligente. Non ha forzato al servizio, anche se ha ammesso di non avere problemi, e ha giocato in maniera tattica. Non aveva bisogno di spingere al massimo e anche in risposta a volte ha scelto il back. Vedremo se la condizione lo sosterrà anche nelle partite molto impegnative. Dalla sua parte del tabellone sono usciti Tirante, Arnaldi e Fils per cui l’unico che può dargli fastidio è Paul fino all’eventuale incrocio con Shelton ai quarti. In quel caso dovrà adattarsi ad una velocità di palla diversa. Vediamo però se Shelton ci arriva, potrebbe avere un incrocio pericoloso con Shapovalov”.

Si è parlato anche fuori dal campo con diverse conferenze stampa interessanti, specialmente sul caso della positività alla cocaina di Nick Kyrgios: “Tsitsipas ha parlato del padre all’inizio, ovvero del fatto che non vuole nel suo angolo persone che tirino fuori il peggio da lui. Ha confermato il cambio di rotta. Poi c’è stato il discorso su Kyrgios. Mi sorprendo non sia arrivata prima la positività per la cocaina. Ha detto che vede quello che gira nel circuito. Khachanov c’è andato giù duro, sottolineando come l’australiano fosse stato pesantissimo su Sinner. Kyrgios era considerato una iattura dagli australiani che quasi se ne vergognavano. Lui, però, era anche stato in grado di far svoltare questa situazione. Ora lasciamolo al suo destino”.

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