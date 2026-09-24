Proseguono le schermaglie tra Luna Rossa e New Zealand: il risultato della seconda regata di allenamento

Luna Rossa vuole mettere fin da subito le cose in chiaro e vince anche la seconda regata di prova alla vigilia della Preliminary Regatta di Napoli verso la 38ma America’s Cup. L’equipaggio Senior del sodalizio italiano bissa dunque il successo ottenuto in precedenza nella prima regata di allenamento con al timone il fuoriclasse neozelandese Peter Burling ed il giovane talento romano Marco Gradoni.

La seconda Practice Race odierna ha visto una netta superiorità da parte del team principale di Luna Rossa (con i trimmer Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei a completare il quartetto) rispetto al resto della flotta composta da nove AC40 monotipo, l’imbarcazione “in miniatura” su cui salgono quattro atleti, dunque differente dall’AC75 che verrà impiegato il prossimo anno nella disputa della competizione sportiva più antica del mondo.

Luna Rossa 1 ha completato la regata in 19’31”, rifilando un ampio distacco di 42″ ad Emirates Team New Zealand (Nathan Outteridge e Seb Menzies al timone) e di 59″ ai britannici di GB1 (timonieri Dylan Fletcher e Ben Cornish). Quarta piazza al traguardo per il team Women & Youth di Luna Rossa (Margherita Porro e Massimiliano Antoniazzi al timone) a 1’25” dalla barca gemella, precedendo di poco gli statunitensi di American Racing (quinti a 1’31”) ed i francesi di La Roche-Posay (sesti a 1’33”).