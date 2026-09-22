Proseguono gli allenamenti di Jannik Sinner a Montecarlo: la ‘testimonianza’ di Flavio Cobolli verso la Laver Cup

Jannik Sinner e Flavio Cobolli proseguono la preparazione in vista del finale di stagione, che propone ancora diversi appuntamenti di primo piano come le ATP Finals di Torino e le Final Eight di Coppa Davis a Bologna oltre a due Masters 1000. Il numero 1 ed il numero 7 al mondo hanno condiviso quest’oggi il campo di allenamento a Montecarlo verso i prossimi impegni agonistici che li attendono all’orizzonte.

Sinner, reduce da un lungo stop per un problema al ginocchio che l’ha costretto a saltare tutta la tournée estiva sul cemento nordamericano, è iscritto al China Open (30 settembre-6 ottobre) ma la sua partecipazione all’ATP 500 di Pechino resta ancora in bilico. Se non dovessero esserci contrattempi, l’intenzione dell’altoatesino sarebbe quella di affrontare per intero lo swing asiatico e a seguire (dopo l’eventuale parentesi Six Kings Slam a Riad) i tornei indoor in Europa.

Programmazione leggermente diversa per Cobolli, impegnato già tra pochi giorni alla O2 Arena di Londra come uno degli uomini di punta del Team Europe nella Laver Cup (25-27 settembre). Il romano si concentrerà poi sugli ultimi tornei ufficiali della stagione con l’obiettivo di centrare la qualificazione alle Finali ATP di Torino prima di indossare magari nuovamente la maglia azzurra a Bologna nelle Finals di Coppa Davis.