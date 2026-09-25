Primo errore stagionale per Kimi Antonelli: sbaglia in qualifica e partirà dall’ottava fila a Baku

Errore di Kimi Antonelli nel corso del Q1 delle qualifiche ufficiali del GP d’Azerbaijan, 15° appuntamento stagionale del Mondiale di F1 2026: a Baku l’azzurro, ha sbagliato l’ingresso in curva 1 dopo 10′ della sessione, colpendo il muro, ha rovinato la sospensione anteriore sinistra ed ha alzato bandiera bianca.

Si tratta del primo errore grave dell’anno per il pilota italiano, che comunque è riuscito, con il tempo già fatto segnare in quel momento, ad evitare l’eliminazione in Q1: Antonelli, dunque, non avendo potuto disputare, per ovvi motivi, la Q2, domani scatterà 16° in griglia di partenza, dall’ottava fila.

Il pilota azzurro ha potuto solamente parcheggiare la propria Mercedes al bordo della pista, chiedendo scusa al team via radio con un laconico: “Mi dispiace ragazzi“. Per Antonelli terminano le qualifiche di Baku: il leader del Mondiale potrà solamente osservare gli altri piloti battagliare per la pole in Q3.

L’ERRORE DI ANTONELLI