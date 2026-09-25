Polonia-Slovenia oggi, Europei volley 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming

La Polonia e la Slovenia si affronteranno nella semifinale degli Europei 2026 di volley maschile, che andrà in scena venerdì 25 settembre (ore 17.00) al Forum di Assago – Milano. I biancorossi si presenteranno all’appuntamento per difendere il titolo conquistato tre anni fa e partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno prestare la massima attenzione agli arrembanti balcanici, che sono riusciti a confermarsi ai massimi livelli internazionale e che ora sognano il colpaccio a effetto.

Gli uomini di coach Nikola Grbic si sono resi protagonisti di un cammino di sostanza nelle ultime due settimane: hanno dettato legge nelle prime quattro partite del girone, poi hanno strapazzato la Lettonia e la Germania nelle partite da dentro o fuori. I ragazzi di coach Fabio Soli hanno perso contro la Grecia e l’Italia nella fase a gironi, ma poi sono stati impeccabili nella fase a eliminazione diretta, battendo la Serbia e il Belgio con la massima disinvoltura.

La Polonia sarà trascinata dalla stella Wilfredo Leon, dal bomber Batlomiej Boladz e dal martello Tomasz Fornal, sotto la regia di Marcin Komenda. La Slovenia potrà fare affidamento sugli attaccanti Klemen Cebulj, Rok Mozic e Nik Mujanovic, senza dimenticarsi del centrale Jan Kozamernik. In palio la qualificazione alla finale di sabato 26 settembre, da disputare contro la vincente del confronto tra la Francia e la Finlandia, sempre nel capoluogo lombardo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Polonia-Slovenia, semifinale degli Europei 2026 di volley maschile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204); prevista la diretta streaming su Rai Play Sport 2, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO POLONIA-SLOVENIA, SEMIFINALE EUROPEI VOLLEY OGGI

Venerdì 25 settembre

Ore 17.00 Polonia vs Slovenia – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA POLONIA-SLOVENIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati

Diretta testuale: OA Sport.