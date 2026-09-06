Polonia-Serbia oggi, Finale 3°-4° posto Europei volley femminile 2026: orario, tv, streaming

Polonia e Serbia si affrontano oggi alle 15.00 alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul per conquistare un bronzo che resterà negli annali e con la necessità di lasciarsi alle spalle le semifinali perse. La squadra di Stefano Lavarini è stata superata 3-1 dall’Italia, quella di Zoran Terzić ha ceduto 3-0 alla Turchia. Restano però due formazioni costruite per stare ai vertici e con abbastanza qualità per rendere la finale per il bronzo tutt’altro che scontata e inutile.

Magdalena Stysiak e Tijana Bošković saranno inevitabilmente i riferimenti principali dei due attacchi, ma entrambe arrivano da una semifinale al di sotto dei propri standard. La polacca, dopo i 22 punti contro il Portogallo, è scesa a 14 contro i Paesi Bassi e a 6 contro l’Italia, con il 25% in attacco. Bošković, invece, aveva realizzato 18 punti contro la Croazia e 17 contro la Grecia, prima dei 14 contro la Turchia, gara nella quale è stata fermata sette volte a muro e ha chiuso con il 34%.

La differenza potrebbe farla proprio la capacità di alleggerire il peso sulle due opposte. Lavarini ha ricevuto segnali importanti da Julia Szczurowska, autrice di 15 punti con il 48% contro l’Italia, oltre che da Martyna Czyrnianska. Nel quarto contro i Paesi Bassi erano invece arrivati 14 punti da Julita Piasecka e 13 da Magdalena Jurczyk con il 73% offensivo. Più la Polonia riuscirà a distribuire le responsabilità, più difficile sarà per il muro serbo leggere il gioco di Katarzyna Wenerska.

La Serbia può rispondere con Aleksandra Uzelac, capace di mettere insieme 18 punti contro la Croazia e 15 con il 57% contro la Grecia. Per Terzić sarà fondamentale offrire a Maja Ognjenović una ricezione sufficientemente precisa da coinvolgere anche Hena Kurtagić e Mina Popović, evitando che l’attacco diventi troppo prevedibile e che ogni pallone difficile finisca inevitabilmente verso Bošković.

In questo senso servizio e ricezione possono spostare l’equilibrio della partita. La Polonia aveva costruito il successo sui Paesi Bassi anche con 17 muri, salvo poi subire un pesantissimo 18-4 in questo fondamentale contro l’Italia. La Serbia, dal canto suo, ha sofferto molto la pressione turca in semifinale, chiudendo con il 35% di ricezione positiva e appena l’11% di perfetta. Chi riuscirà a togliere per prima qualità al gioco avversario potrà costringere l’altra a un utilizzo massiccio della palla alta.

Il muro sarà quindi uno dei terreni decisivi. La Polonia dovrà tornare aggressiva soprattutto contro Bošković, cercando non solo il punto diretto ma anche tocchi utili alla difesa. La Serbia dovrà invece impedire a Stysiak di ritrovare ritmo e contemporaneamente controllare le soluzioni alternative che Lavarini può utilizzare sulle bande e al centro.

Resta infine la capacità di reagire emotivamente alla delusione. Polonia e Serbia erano partite con ambizioni da finale e oggi devono ridisegnare in poche ore il proprio obiettivo. Il bronzo premierà probabilmente la squadra capace di liberarsi prima dal peso della semifinale persa. Stysiak e Bošković attireranno inevitabilmente l’attenzione, ma la partita potrebbe essere decisa dalla formazione che riuscirà a rendere il proprio gioco meno dipendente dalla sua stella principale.

Il fischio d’inizio è in programma alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul con inizio alle 15.00. E’ prevista la diretta a pagamento su Sky Sport Arena, canale 204 della piattaforma Sky, la diretta streaming su DAZN, Sky Go, Now Tv e Eurovolley Tv, tutti a pagamento. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Polonia e Serbia di volley femminile.

CALENDARIO EUROPEI FEMMINILI

Domenica 6 settembre

Ore 15.00 Polonia vs Serbia

PROGRAMMA POLONIA-SERBIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: a pagamento su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky).

Diretta streaming: DAZN, Sky Go, Now Tv e Eurovolley Tv, tutti a pagamento

Diretta testuale: OA Sport.