Polonia-Francia oggi, Europei volley 2026: orario finale, tv, programma, streaming

Oggi sabato 26 settembre (ore 21.00) si gioca Polonia-Francia, finale degli Europei 2026 di volley maschile: al Forum di Assago – Milano, dove si sperava di ammirare l’Italia, eliminata dalla Finlandia ai quarti, andrà in scena il confronto che metterà in palio il titolo continentale e anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, a cui si sono già qualificati gli USA in qualità di Paese organizzatore e gli altri Campioni Continentali (Giappone, Cuba, Brasile e Tunisia).

Si preannuncia una partita particolarmente avvincente, appassionante ed equilibrata, aperta a ogni risultato: i biancorossi cercheranno di difendere il titolo conquistato tre anni fa a Roma e punteranno alla terza perla della propria storia, mentre i transalpini inseguiranno la seconda gemma dopo quella del 2015. Da una parte i Campioni d’Europa in carica, dall’altra i Campioni Olimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024: chi riuscirà a fare festa?

La Polonia di coach Nikola Grbic potrà fare affidamento sulla stella Wilfredo Leon, sull’opposto Bartlomiej Boladz, sullo schiacciatore Tomasz Fornal e sul regista Marcin Komenda. La Francia di coach Andrea Giani, diventato il primo CT a raggiungere la finale continentale con tre Nazionali diverse (perse con Germania e Slovenia), sarà trascinata dal bomber Théo Faure, dai martelli Trevor Clevenot e Mathis Henno, dal palleggiatore Antoine Brizard.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Polonia-Francia, finale degli Europei 2026 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena; prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO POLONIA-FRANCIA OGGI, FINALE EUROPEI VOLLEY

Sabato 26 settembre

Ore 21.00 Polonia vs Francia – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Arena

PROGRAMMA FINALE EUROPEI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.