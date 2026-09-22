Pista di bob a Cortina, arrivano buone notizie. Lavori quasi ultimati, sarà pronta per la stagione 2026-27

Arrivano buone notizie da Cortina d’Ampezzo e dalla Pista olimpica Eugenio Monti, che nello scorso mese di febbraio ha ospitato le gare di slittino, bob e skeleton della XXV edizione dei Giochi olimpici invernali. Subito dopo la manifestazione a Cinque cerchi, l’impianto è stato oggetto di interventi di sistemazione e manutenzione, resisi necessari dopo l’intenso utilizzo dello scorso inverno.

Sulla vicenda è successivamente calato il silenzio. Viene da dire “per fortuna”, perché la struttura è stata sovente oggetto di polemiche generate da parte di chi, con lo sport, non ha nulla a che vedere. Non solo, spesso se ne è parlato a sproposito e senza cognizione di causa. Dunque, bene che non se ne sia parlato affatto, in un momento in cui non vi era nulla da dire.

Stando a quanto riportato da persone che hanno visitato l’impianto nei giorni scorsi, i lavori starebbero procedendo secondo programma e sarebbero prossimi alla conclusione. Anzi, a breve il management dell’impianto dovrebbe indire una conferenza stampa durante la quale sarà presentato il programma dei prossimi anni, verosimilmente sino al 2030.

D’altronde, come riportato dalla stampa locale (Corriere delle Alpi e Il Dolomiti) la struttura ha un nuovo track manager, Davide Dallago, ex tenente colonnello dell’Esercito, chiamato a coordinare l’intera gestione del sito. È normale e anzi auspicabile che, nel momento in cui vi è un avvicendamento al vertice di una piramide gestionale, vi sia una fase di riorganizzazione.

Per la stagione 2026-27 sono programmate gare di Coppa del Mondo di tutte le discipline del budello. Già a dicembre 2026 verranno ospitate le competizioni del massimo circuito di bob e skeleton. Per quanto riguarda lo slittino, dove l’Italia ha le ambizioni più elevate, la tappa di Coppa del Mondo è prevista nel mese di febbraio 2027 (nel weekend di San Valentino).

Ovviamente, l’Eugenio Monti Sliding Center non rappresenta solo un luogo dove disputare competizioni di primo livello, ma anche un centro d’allenamento, cruciale per il movimento italiano e potenzialmente appetibile anche per i Paesi vicini. Insomma, un’infrastruttura che può essere definita a tutti gli effetti un investimento e può rappresentare un asset, come si dice in termini finanziari, per il territorio di Cortina e non solo.