Pietro Riva torna dopo l’argento agli Europei e merita il podio a Scicli. Vince un campione del mondo, Battocletti madrina

Pietro Riva ha fatto il proprio ritorno in gara dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella maratona degli Europei di Birmingham, cimentandosi nella 33ma edizione del Memorial Peppe Greco, andato in scena lungo le strade di Scicli (in provincia di Ragusa). L’azzurro ha concluso al terzo posto al termine dei 10 chilometri corsi sulle basole del centro cittadino, bagnate dalla pioggia caduta in precedenza.

Il 29enne piemontese ha completato la fatica con il tempo di 29:38, terminando alle spalle dello scatenato eritreo Dawit Seare. Il fresco Campione del Mondo dei 5 km ha attaccato nei pressi dell’ottavo chilometro e ha trionfato con il crono di 29:08, precedendo il keniano Kelvin Kariuki Gachaga (29:31) e il nostro portacolori, che ha lamentato alcuni problemi di stomaco. Quinta piazza per Giuseppe Gerratana (29:54).

Nadia Battocletti, argento olimpico di 5000 e 10.000 metri, nonché Campionessa d’Europa su entrambe le distanze e fresca primatista italiana dei 1500 metri, ha ricoperto il ruolo di madrina della manifestazione. Stefano Baldini (Campione Olimpico di Atene 2004 nella maratona) e il keniano Paul Tergat, entrambi vincitori in passato di questa kermesse, hanno ricevuto la cittadinanza onoraria di Scicli.