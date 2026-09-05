Pierre Gasly: “Monza ha qualcosa di speciale, qualifica incredibile. Domani daremo il meglio”

Si sono concluse con un epilogo sorprendente le qualifiche del Gran Premio d’Italia 2026, tredicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Monza, al termine di una Q3 confusa, la pole position è stata conquistata da un perfetto Pierre Gasly. Il francese è riuscito a stampare il crono di 1:21.786, facendo saltare il banco nella stessa pista che lo vide vincitore nel 2020 (quando guidava l’Alpha Tauri).

Nel weekend in cui gli viene sottratto il podio del GP di Monaco, il transalpino si rifà con gli interessi, firmando la prima pole della sua carriera in F1, grazie ad una Alpine (motorizzata Mercedes), incredibilmente veloce. Il team francese, di cui l’eterno Flavio Briatore è Team Principal, ha sorpreso fin dal Q1 tenendo testa a Mercedes e McLaren, e domani proverà a giocarsi le sue carte per il podio.

Ai microfoni di F1, Gasly ha espresso le sue emozioni per la sua pole: “È stato fantastico, qualifica incredibile. Fin dal Q1 mi sono sentito benissimo in macchina. Ho cercato di migliorare un po’ in ogni sessione ed alla fine mi sembrava un ottimo giro. Sono felicissimo. Erano nove anni che inseguivo una pole position. Ho vinto la mia prima gara a Monza e qui ho fatto anche la prima pole. C’è qualcosa di speciale qui”.

Concludendo in italiano (il francese vive da tempo a Milano): “Devo dire grazie alla mia squadra, hanno fatto una macchina fantastica oggi. Vedremo domani come andrà. Mi sento molto bene in macchina, sicuramente daremo il meglio”.