Peter Burling: “La flotta sta crescendo, Gradoni un talento straordinario: possiamo vincere”

Luna Rossa svetta in testa alla classifica delle regate preliminari della America’s Cup al termine della seconda giornata, condita da una vittoria, una seconda piazza e un terzo posto. I padroni di casa si sono distinti nelle acque di Napoli, sotto la guida del timoniere Peter Burling, fuoriclasse neozelandese affiancato dalla giovane promessa Marco Gradoni e dai trimmer Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei.

Il tre volte vincitore della Vecchia Brocca ha analizzato la giornata odierna: “Oggi non era incentrato solamente sulla velocità, molto era sul posizionamento della barca durante la regata: è stato piuttosto complicato trovare la fase giusta. Se facevi un errore, perdevi molte posizioni. Abbiamo lavorato duramente in queste condizioni inusuali. Sembra che l’intera flotta stia crescendo. Per esempio, La Roche-Posay ha navigato molto bene, a parte la scuffia. Siamo riusciti a riprenderci dai momenti più duri della giornata, abbiamo fatto qualche errore. Abbiamo iniziato a regatare insieme da due giorni e sentiamo di stare imparando e migliorando molto. Siamo molto entusiasti di dove possiamo arrivare e della possibilità di vincere l’evento domani“.

Il fuoriclasse neozelandese si è soffermato su Marco Gradoni, con cui divide il timone: “Sta andando molto bene, sta facendo un ottimo lavoro: è un talento straordinario. Siamo super fortunati: abbiamo così tanti bravi velisti tra cui scegliere e tantissimi altri bravi velisti seduti in panchina in questo momento“.

Domani si potrebbe materializzare un match race con Team New Zealand per la vittoria: “Siamo ancora tutti ravvicinati con NZ, Alinghi e gli altri: è super facile guadagnare o perdere sei, sette punti in una regata. Abbiamo ancora un po’ di lavoro da fare per arrivare in finale. Ci sono buone possibilità che domani possa esserci una brezza di mare: sarebbe bello per fare delle regate in quella condizione“.