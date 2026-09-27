Peter Burling fa sognare Luna Rossa: “Assicuriamoci una barca veloce per vincere la America’s Cup”

Il timoniere Peter Burling ha trascinato Luna Rossa verso la vittoria nelle regate preliminari della America’s Cup. Il tre volte vincitore della Coppa America ha espresso la propria soddisfazione: “È stata una giornata straordinaria per la squadra, sono super orgoglioso del modo in cui la squadra è riuscita a continuare ad alzare il livello durante la settimana. Per noi ottenere un’altra vittoria in casa, a Napoli, di fronte a una folla così, è incredibile. Questo ci da quell’energia in più per spingere il prossimo anno. Per noi le regate sono un’occasione per fare il punto e vedere come stanno andando le altre squadre. Qui abbiamo tutte barche identiche, quindi mostra davvero il livello. Per noi è bello cambiare quasi tutto l’equipaggio e continuare a rendere allo stesso livello. Questo dimostra la profondità della squadra. I velisti che non erano sulla barca hanno continuato a spingere la squadra e a contribuire molto”.

Il fuoriclasse neozelandese ha poi proseguito: “Per noi è stato un connubio: sviluppare gli AC75 e farci trovare pronti per quest’evento. È stato super speciale: da quando abbiamo vinto la regata con tutte le barche intorno a noi fino a scendere sulla costa con migliaia di persone che stavano guardando sulla riva. Penso che Napoli abbia appena regalato una giornata che possiamo aspettare di vedere anche l’anno prossimo. Fino ad ora abbiamo adorato regatare qui. Sentiamo di aver imparato molto durante quest’estate. Ora il vero obiettivo è assicurarci di avere una barca abbastanza veloce per vincere l’America’s Cup, la prima per l’Italia“.

Uno dei velisti più forti degli ultimi anni non si è voluto nascondere: “È super emozionante. L’anno prossimo la squadra ha l’obiettivo di cercare di vincere tutti e tre gli eventi. È stato un peccato non esserci riusciti questo fine settimane con Women&Youth, ma hanno sfiorato la vittoria per il loro trofeo. Penso che siamo super fortunati, abbiamo una squadra di velisti straordinaria, un’energia incredibile: quando le persone sono sulla barca rendono, quando sono giù continuano a contribuire al gruppo. Penso che sia una cosa davvero speciale. Ci spingiamo tutti avanti e penso che sia per questo che oggi vedete la squadra così. Un enorme ringraziamento per il tifo, significa tutto per noi. Penso che sia solo un assaggio di ciò che accadrà l’anno prossimo e ci dà tanta energia per continuare a spingere, continuare a fare passi avanti come gruppo. Siamo qui per cercare di vincere la America’s Cup il prossimo anno“.