Perugia a caccia del Mondiale per Club: Giannelli e compagni difendono il titolo, sorteggiati i gironi

Il Mondiale per Club 2026 di volley maschile si disputerà in Silesia (regione della Polonia) dal 15 al 20 dicembre: la fase a gironi andrà in scena tra l’Arena Katowice e l’Arena Sosnowiec, mentre la fase a eliminazione diretta sarà ospitata dal Czestochowa Sports Hall. All’evento prenderanno parte otto formazioni, che sono state suddivise in due gironi da quattro squadre ciascuno: le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali incrociate e si contenderanno l’approdo all’atto conclusivo.

Perugia sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno e si presenterà all’appuntamento dopo aver alzato al cielo l’ultima Champions League. La corazzata umbra di capitan Simone Giannelli inseguirà la quarta affermazione iridata e dovrà fare i conti con alcune avversarie di lusso, tra cui spiccano i polacchi dell’Aluron CMC Warta Zawiercie (padroni di casa e secondi nell’ultima rassegna continentale) e i turchi dello Ziraat Bankkart Ankara (terzi nella massima competizione europea).

Da non sottovalutare le compagini brasiliane, ovvero il Volei Renata e il Sada Cruzeiro, che si sono sfidate nella finale dell’ultimo Campionato Sudamericano. Ai nastri di partenza ci saranno anche gli indonesiani del Jakarta Bhayangkara Presisi (Campioni d’Asia) e gli iraniani del Foolad Sirjan Iranian, completano il quadro gli egiziani dell’Al Ahly SC. Sono stati sorteggiati i gironi: Perugia con Sada Cruzeiro, Jakarta e Al Ahly nella Pool B; nel gruppo A figurano Warta Zawiercie, Volei Renata, Ziraat Ankara e Foolad Sirjan.

GIRONI MONDIALE PER CLUB VOLLEY 2026

GRUPPO A

Aluron Warta Zawiercie (Polonia)

Volei Renata (Brasile)

Ziraat Bankkart Ankara (Turchia)

Foolad Sirjan Iranian (Iran)

GRUPPO B

Sir Sicoma Monini Perugia (Italia)

Jakarta Bhayangkara Presisi (Indonesia)

Al Ahly (Egitto)

Sada Cruzeiro (Brasile)