Percorso Mondiali ciclismo 2027 e dove si svolgeranno: tracciato ideale per Pogacar, poi nel 2028 spazio ai velocisti

I Mondiali 2027 di ciclismo su strada si disputeranno in Alta Savoia (Francia) dal 24 agosto al 5 settembre. Collocazione anticipata rispetto a quella delle ultime stagioni, perché l’evento è stato inserito all’interno della super rassegna iridata dedicata a tutti gli sport del pedale e dunque si gareggerà un mese prima rispetto a quanto successo in questa annata agonistica. La prova in linea degli elite uomini si svolgerà domenica 29 agosto e sarà, come sempre, l’evento clou della manifestazione.

Il percorso sarà estremamente impegnativo, adatto a scalatori e a uomini da corse a tappe: totale di 266 km e il mitico circuito di Sallanches da affrontare per ben 20 volte. Si tratta di un tracciato di 13,3 km che propone la micidiale Côte de Domancy, una salita di 2,5 km con una pendenza media del 9,4%, che farà parecchia selezione e renderà la competizione molto tosta. Nei fatti è il percorso che nel 1980 incoronò Bernard Hinault in quello che, quasi mezzo secolo dopo, è considerato il Mondiale più duro di sempre.

Lo sloveno Tadej Pogacar sarà il grande favorito: dopo le vittorie sui durissimi tracciato di Zurigo e Kigali, il cinque volte trionfatore del Tour de France non ha potuto difendere la maglia arcobaleno a causa della caduta rimediata alla Vuelta e dunque aspettare il prossimo anno per puntare al tris iridato. Bisognerà aspettare il 2028 per tornare a vedere in azione i velocisti: l’edizione del 2028 in quel di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) si preannuncia molto semplice.

Mancano ancora i dettagli altimetrici, ma il percorso in Medio Oriente dovrebbe essere completamente pianeggiante, come non accadeva dal 2016, quando lo slovacco Peter Sagan si impose in quel di Doha. Sono assegnate anche le successive quattro edizioni: nel 2029 a Copenhagen (Danimarca, sulla carta per velocisti), nel 2030 a Bruxelles (Belgio), nel 2031 a Trento (ritorno in Italia a undici anni di distanza dall’evento di Imola) e nel 2032 in India.