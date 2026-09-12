Perché Sinner resta formalmente davanti a Zverev nella classifica ATP Race: c’è il cavillo di uno scarto

Con Jannik Sinner ancora costretto ai box da un problema al ginocchio, il tedesco Alexander Zverev ne sta approfittando per risalire la china sia nel ranking ATP che nella Race to Turin, con entrambi i giocatori che sono già aritmeticamente qualificati alle Finals.

Nella graduatoria che tiene conto dei soli risultati maturati nel 2026, infatti, Zverev con il passaggio in finale è salito a quota 7950, a pari punti con l’italiano: il teutonico è formalmente al primo posto per i punti accumulati finora tra tornei del Grand Slam e Masters 1000 obbligatori.

Sinner, infatti, è fermo a quota 6850 punti, mentre con la finale agli US Open Zverev si è portato a 7060 punti, e quindi è stato il tedesco a conquistare il primo posto. Al di là di questa differenza, una discrepanza apparente tra ranking ATP e Race to Turin potrebbe trarre in inganno.

Nel ranking ATP, nell’aggiornamento di lunedì 14 settembre Sinner da 12800 scenderà a quota 11500, mentre con l’approdo in finale Zverev è salito a -2510 da Sinner. Fino a fine anno, però, Sinner scarterà 3550 punti, mentre Zverev ne perderà 1080, con una differenza di 2470 punti in più da difendere da parte dell’azzurro.

Come mai se i due sono alla pari nella Race e Sinner ha un margine di 2510 punti nel ranking, l’azzurro dovrà difenderne 2470 in più rispetto al teutonico? La differenza di 40 punti è da ricercarsi nella United Cup: il torneo al momento è conteggiato nella Race ma non nel ranking, essendo il 19° torneo del tedesco.

Zverev, infatti, come Sinner, a fine 2025 ha giocato i Masters 1000 di Shanghai e Parigi ed i 500 di Pechino e Vienna: qualora dovesse ripetere le stesse scelte nel 2026, allora la United Cup rimarrebbe fuori dal conteggio sia nel ranking che nella Race.

In pratica Sinner ha un vantaggio di 40 punti in classifica: qualora da qui a fine stagione i due totalizzassero, nel complesso, gli stessi punti tra i quattro tornei appena citati e le ATP Finals, l’azzurro resterebbe davanti al teutonico proprio per 40 punti, anche se al momento Zverev è formalmente davanti a Sinner.