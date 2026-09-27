Formula 1
Perché oggi la F1 non ci sarà: il programma delle prossime gare
Il fine settimana del GP dell’Azerbaijan 2026 di F1 si è disputato con un giorno d’anticipo rispetto al solito programma, con prove libere di giovedì, qualifiche di venerdì e gara di sabato: la tre giorni azera, infatti, si è conclusa nella giornata di ieri ed oggi la F1 non ci sarà.
A Baku, dunque, il format del weekend è rimasto invariato, ma è stato spostato indietro di un giorno: oggi, domenica 27 settembre, infatti, ricorre la Giornata azera della memoria, giorno di lutto nazionale, in cui si ricordano i soldati azeri morti nella seconda guerra del Nagorno Karabakh, combattuta nel 2020 tra Azerbaijan e Armenia.
Senza soluzione di continuità, la prossima settimana il calendario proporrà il fine settimana in Bahrein, seguito da quello a Singapore. Dopo una settimana di pausa ci si sposterà in America, con il trittico formato da Stati Uniti, Messico e Brasile, poi l’ultima pausa ed il trittico conclusivo composto da Las Vegas, Qatar ed Abu Dhabi.
CALENDARIO PROSSIME GARE MONDIALE F1 2026
Bahrein, 2-4 ottobre
Singapore, 9-11 ottobre
Stati Uniti, 23-25 ottobre
Messico, 30 ottobre-1 novembre
Brasile, 6-8 novembre
Las Vegas, 19-21 novembre
Qatar, 27-29 novembre
Abu Dhabi, 4-6 dicembre