Perché l’Italia di volley giocherebbe la semifinale ad un orario diverso: l’annunciata concomitanza

L’Italia scenderà in campo stasera contro la Finlandia al PalaVela di Torino nell’ultimo quarto di finale dei Campionati Europei di volley maschile 2026. In caso di vittoria, gli azzurri avrebbero un solo giorno di riposo per poi tornare in azione venerdì 25 settembre affrontando la Francia in un match da brividi con in palio l’accesso alla Finale.

I campioni del mondo in carica, imbattuti fino a questo momento nel torneo, giocherebbero eventualmente la prima delle due semifinali al Forum di Assago per una questione legata ai palinsesti televisivi. L’ipotetico scontro diretto tra italiani e transalpini si disputerebbe infatti venerdì pomeriggio alle ore 17 (la seconda semifinale è alle 21) per evitare di sovrapporsi con la partita Italia-Belgio valevole per la Nations League di calcio.

Di fatto la programmazione della semifinale di pallavolo “è stata definita per garantire la diretta televisiva in chiaro sulle reti Rai evitando sovrapposizioni con gli altri appuntamenti sportivi previsti in giornata (Italia-Belgio di calcio nello specifico, ndr)“, come recita un comunicato della Federvolley.

Simone Giannelli e compagni, se dovessero superare la Finlandia ai quarti, avrebbero a disposizione circa 42 ore prima dell’inizio della semifinale contro la compagine francese, che ha concluso il suo quarto di finale ieri pomeriggio sbarazzandosi della Romania per 3-0.