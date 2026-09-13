Perché Lewis Hamilton si è ritirato a Madrid: primo ‘zero’ stagionale che pesa nel Mondiale

Questa non ci voleva. Lewis Hamilton si è appena ritirato dal GP di Spagna, quattordicesima tappa valida per il Mondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento presso il nuovo circuito del Madring, a Madrid. Pessime notizie per la Ferrari e per il britannico che, per la prima volta in stagione, non racimolerà neanche un punto nel weekend.

Ma cosa è successo nello specifico? Intorno al quinto giro, il ferrarista ha cominciato a notare alcuni problemi sulla sua monoposto, per poi essere sorpassato via via da tante altre vetture fino alla decisione per rientrare ai box dopo due giri, alzando quindi bandiera bianca.

Dalle prime informazioni raccolte, a causare il problema sarebbe stata un’anomalia del sistema dell’impianto frenante. In prima battuta si era pensato che il guasto fosse collegato ad un urto contro il muro arrivato in occasione di un contatto con la Red Bull di Max Verstappen.

Si ferma dunque dopo tredici GP la striscia positiva di “Sir Lewis” il quale, fino a questo momento, non era mai andato oltre il sesto posto ottenendo complessivamente sette podi tra gare e lunghe e Sprint Race. L’out, inutile dirlo, pesa non solo nella classifica piloti, dove Hamilton occupa attualmente il terzo posto con 191 punti, ma anche nel Campionato costruttori, dove la Ferrari è seconda con 346 tallonata dalla McLaren.