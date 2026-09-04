Perché Larissa Iapichino può guadagnare il doppio di Tamberi, Diaz e Fabbri? Il montepremi “plus” in Diamond League

Larissa Iapichino si presenterà con grandi ambizioni allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles (Belgio), dove sabato 5 settembre sarà impegnata nella finale della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. L’azzurra andrà a caccia del prestigioso diamantone, il trofeo che spetta ai vincitori delle gare previste in terra belga: la toscana lo alzò al cielo nella passata stagione e proverà a ripetersi, in modo da ampliare il proprio palmares.

La fresca Campionessa d’Europa dovrà fare i conti con una concorrenza davvero quotata: le statunitensi Monae’ Nichols, Alyssa Jones, Claire Bryant, la portoghese Agate De Sousa e la francese Hilary Kpatcha, senza dimenticarsi della wild card belga Noord Vidts. Forte del record italiano siglato a Eugene (7.12 metri) e del trionfo continentale, la figlia di Fiona May cercherà di graffiare ancora una volta, con vista sugli Ultimate Championship (il ribattezzato Mondiale dei Mondiali previsto nel weekend dell’11-13 settembre a Budapest).

Larissa Iapichino lotterà per un montepremi maggiorato: il salto in lungo femminile è stato selezionato come disciplina “plus”, insieme ai 100 maschili, agli 800 maschili e femminili, ai 1500 maschili e femminili, ai 100 ostacoli e al tiro del giavellotto maschile. Per queste otto specialità, i vincitori del diamantone si meriteranno un assegno da 60.000 dollari (circa 51.600 euro), esattamente il doppio rispetto alle altre discipline (30.000 dollari, circa 25.800 euro).

La 24enne potrà dunque guadagnare di più rispetto a Gianmarco Tamberi, Andy Diaz e Leonardo Fabbri, che si sono presentati all’appuntamento con l’obiettivo di vincere tra salto in alto, salto triplo e getto del peso, specialità che non godono dello status di plus per questa edizione. Sono previsti premi anche per i piazzamenti: 20.000 per il secondo e 9.000 per il terzo, che diventano 12.000 e 7.000 per le discipline non plus; poi si viaggia sullo stesso binario per il quarto posto (4.000 dollari), la quinta piazza (2.500), la sesta posizione (2.000) e il settimo posto (1.500).