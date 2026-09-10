Perché è stata sospesa Italia-Svezia di volley: punteggio esatto e quando si recupera in caso di cancellazione

AGGIORNAMENTO ORE 22.30. Si riparte! Prima del previsto! Riprende la partita: Italia vs Svezia 0-0, 22-18 e scandinavi al servizio.

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AGGIORNAMENTO ORE 22.25. Hanno tolto il telone, i giocatori si stanno riscaldando in campo. Non piove più, si spera che si possa riprendere alle ore 22.40-22.45.

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AGGIORNAMENTO ORE 22.20. I giocatori rientrano in campo, Simone Giannelli ha urlato ai microfoni della Rai: “Giochiamola!”. Vediamo cosa succederà, la pioggia sembra essere calata di intensità.

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AGGIORNAMENTO ORE 22.14. Si aspetteranno 30 minuti e poi si proverà a rigiocare. Si fa davvero molto tardi.

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AGGIORNAMENTO ORE 22.08. Piove troppo, i giocatori si sono diretti verso gli spogliatoi.

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AGGIORNAMENTO ORE 21.53. La partita è stata interrotta sul 22-18 in favore dell’Italia nel primo set. Qualche goccia ha fatto capolino su Piazza del Plebiscito, i capitani in accordo con l’arbitro hanno deciso di fermarsi ed è stato fatto rientrare il telone per coprire il campo. Serata davvero difficile a Napoli. In caso di cancellazione bisognerà trovare un incastro per il recupero: venerdì 11 settembre è previsto il trasferimento delle due squadre a Modena, dove sabato è programmata la sfida tra gli azzurri e la Grecia. Interruzione alle ore 21.53 causa pioggia con questa situazione di punteggio: Italia vs Svezia 0-0, 22-18 (scandinavi al servizio).

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AGGIORNAMENTO ORE 21.25. È smesso di piovere. La partita inizierà alle ore 21.30.

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La partita tra Italia-Svezia sarebbe dovuta iniziare alle ore 21.05 di giovedì 10 settembre nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, ma l’incontro non è potuto incominciare in maniera regolare. La pioggia si è abbattuta sul capoluogo campano e ha impedito all’arbitro di dare il fischio di avvio alla contesa valida per la gli Europei 2026 di volley maschile: erano stati suonati gli Inni Nazionali e i giocatori si erano presentati sul taraflex, ma le gocce si sono intensificate e il tentativo di asciugarle da parte degli addetti si è rivelato vano.

I capitani e gli allenatori hanno parlato con gli arbitri e si è deciso di ritardare l’inizio dell’incontro a orario da definire, in base a quali saranno le evoluzioni del meteo nei prossimi minuti. Il campo è stato protetto con un telone, in modo che si possa effettivamente giocare una volta passata la perturbazione. I pallavolisti sono rimasti a bordo campo e hanno proseguito nel riscaldamento con la palla, il pubblico non ha acceso gli ombrelli e sono stati intrattenuti con un po’ di musica, in uno scenario davvero mozzafiato.

In caso di cancellazione, bisognerà decidere quando verrà recuperato questo incontro. Da programma originario, la giornata di venerdì 11 settembre dovrebbe essere dedicata al trasferimento alla volta del PalaPanini di Modena, dove le due squadre disputeranno le prossime quattro partite. L’Italia dovrebbe tornare in campo sabato 12 giugno (ore 21.05) per affrontare la Grecia: gli incastri non mancano in questo avvio della rassegna continentale, recuperare il match domani sera a Napoli sarebbe nei fatti molto complicato.