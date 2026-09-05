Perché Italia-Polonia di volley femminile potrebbe iniziare in ritardo: cosa prevede il regolamento

La seconda semifinale degli Europei senior 2026 di volley femminile opporrà l’Italia alla Polonia: il match si giocherà alle ore 18.00 italiane ad Istanbul, in Turchia. In precedenza si giocherà, nello stesso impianto, la Sinan Erdem Sports Hall, Turchia-Serbia, con inizio alle ore 15.00 italiane.

Dunque sono previste tre ore tra l’inizio dei due match: la prima semifinale, tra le padrone di casa anatoliche e le balcaniche, si preannuncia molto equilibrata, e potrebbe durare molto. In caso di tiebreak il match potrebbe durare anche più di due ore e mezza, causando uno slittamento del match successivo.

Da regolamento, infatti, deve passare almeno mezz’ora tra la fine di un match e l’inizio di quello successivo: affinché venga rispettata questa finestra temporale, dunque, nel caso in cui Turchia-Serbia finisca dopo le ore 17.30 italiane, la sfida tra azzurre e polacche inizierebbe dopo le ore 18.00 italiane.