Perché Italia-Cina di BJK inizierà in ritardo: cosa è successo e nuovo programma

Bisognerà attendere ancora alla Shenzhen Bay Sports Centre Arena di Shenzhen, in Cina, teatro della Final Eight della Billie Jean King Cup 2026. La competizione mondiale a squadre del tennis femminile propone infatti una giornata particolarmente intensa, con il programma destinato a subire uno slittamento rispetto agli orari inizialmente previsti.

Sul veloce indoor cinese, ad aprire il programma sono state Ucraina e Belgio. A seguire sarebbe dovuto andare in scena il confronto tra le padrone di casa della Cina e le campionesse in carica dell’Italia, inizialmente programmato non prima delle 11:00 italiane. L’orario d’inizio della sfida, tuttavia, è inevitabilmente destinato a cambiare.

A determinare il ritardo è la durata del confronto tra ucraine e belghe, che si è rivelato più combattuto e lungo del previsto e dovrà essere deciso dal doppio. Dopo i primi due singolari, infatti, il punteggio è fermo sull’1-1.

In assenza di Marta Kostyuk, la n.2 dell’Ucraina è stata Anhelina Kalinina, numero 48 del ranking WTA, costretta a una lunga battaglia contro Jana Otzipka, numero 474 del mondo. La tennista ucraina ha avuto bisogno di tre set per imporsi con il punteggio di 6-7(8), 6-1, 6-1.

Nel secondo singolare disputato, Greet Minnen, numero 217 del ranking mondiale, ha superato la ben più quotata Elina Svitolina, attualmente numero 7 WTA, al termine di una sfida durata quasi tre ore. La belga ha chiuso il match sul 6-7(5), 6-4, 6-4, rimandando così ogni verdetto al doppio decisivo.

Di conseguenza, sarà necessario attendere la conclusione della sfida tra Ucraina e Belgio prima di poter assistere all’esordio dell’Italia contro la Cina. Il programma della Final Eight, infatti, si sviluppa interamente sul campo principale e non prevede la possibilità di disputare contemporaneamente i due confronti.

PROGRAMMA ITALIA-CINA BJK CUP 2026

Non prima delle ore 11.00 Italia-Cina (Quarti di finale) era il programma originario, ma visto il protrarsi di Belgio-Ucraina, l’orario di inizio slitterà in maniera più o meno significativa.

Elisabetta Cocciaretto vs Shuai Zhang – Diretta tv su SuperTennis HD

A seguire

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