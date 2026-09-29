Perché Filippo Ganna non farà gli Europei: priorità alle qualificazioni olimpiche

Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d’argento nella cronometro dei Mondiali 2026 di ciclismo, andata in scena lo scorso 20 settembre sul circuito quasi completamente pianeggiante di Montreal. Il piemontese si è dovuto inchinare al cospetto del belga Remco Evenepoel, capace di imporsi per la quarta volta consecutiva nella prova iridata contro il tempo, infliggendo un distacco di addirittura 57 secondi al nostro portacolori al termine dei 39,2 chilometri pedalati nelle località canadese.

L’azzurro è riuscito a salire sul podio in terra nordamericana, senza dimenticare i fasti dei due trionfi mondiali in carriera, ma il divario dal rivale diretto è molto ampio e non sembra semplice colmarlo in un prossimo futuro. Dopo la prova contro il tempo ci sono state anche delle scaramucce con Evenepoel: Ganna aveva dichiarato di avere espresso i suoi massimi valori, il belga aveva replicato che dice sempre le stesse cose e il nostro portacolori si è reso disponibile a fargli vedere i numeri.

Dopo la trasferta in Nord America, il trentenne ha tirato un attimo il fiato per prepararsi al prossimo grande evento: non parteciperà agli Europei su strada, che si disputeranno a Lubiana (prova in linea il 4 ottobre, staffetta il 6 ottobre, cronometro il 7 ottobre), ma sarà impegnato ai Mondiali di ciclismo su pista, previsti a Shanghai (Cina) dal 14 al 18 ottobre. Campione Olimpico di Tokyo 2020 nell’inseguimento a squadre, specialità in cui ha conquistato il bronzo ai Giochi di Parigi 2024, Filippo Ganna ha fatto suonare l’Inno di Mameli per cinque volte nella rassegna iridata: due nell’inseguimento individuale e due nell’inseguimento a squadre.

L’evento in terra asiatica avrà un peso specifico importante in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028: per la qualificazione ai Giochi verranno presi in considerazione i ranking UCI di specialità, ovvero le classifiche internazionali che terranno conto dei risultati conseguiti ai Mondiali 2026-2027, ai Campionati Continentali 2027-2028, i due migliori riscontri in Coppa del Mondo 2027-2028. Il cammino verso la California incomincerà con poco meno di due anni di anticipo proprio a Shanghai e Filippo Ganna vuole subito farsi trovare pronto.