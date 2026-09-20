Perché ci sono due record del mondo diversi in maratona e mezza maratona? Quale primato è caduto con Ngetich

Alcune discipline dell’atletica si caratterizzano per la presenza contestuale e contemporanea di due record del mondo. Nello specifico si tratta di quelle specialità femminili in cui, in alcuni casi, è previsto che le donne corrano insieme agli uomini. Succede nella maratona e nella mezza maratona, o comunque in altre distanze che si sviluppano su asfalto, quando le atlete partono prima o dopo rispetto ai colleghi e poi li trovano sulla strada o vengono raggiunte.

Nella mattinata odierna, nell’ambito dei Mondiali di corsa su strada, andati in scena sulle vie di Copenhagen, la keniana Agnes Ngetich ha siglato il nuovo record del mondo di mezza maratona “women only”, ovvero in prova in cui le donne hanno gareggiato senza la presenza maschile. La 25enne ha dettato leggo in 1h05:15, migliorando di un secondo il precedente primato siglato dallo sua connazionale Peres Jeochirchir a Gdynia (Polonia) il 17 ottobre 2020.

Il record del mondo di mezza maratona in modalità “mix” appartiene all’etiope Letesenbet Gidey, che si espresse in 1h02:52, dunque due minuti e 23 secondi meglio rispetto a quanto successo stamattina nella capitale danese. I primati vengono differenziati perché la presenza di uomini contribuisce a mantenere un ritmo complessivamente più alto e dunque i tempi differiscono in maniera inevitabile.

In maratona, invece, la keniana Ruth Chepngetich è scesa sotto il muro delle due ore e dieci minuti il 13 ottobre 2024 a Chicago e il suo 2h09:56 è il record del mondo sui 42,195 km, mentre il primato “women only” è stato siglato lo scorso 26 aprile a Londra dall’etiope Tigst Assefa (2h15:41), nel giorno in cui il primo uomo della storia è ha abbattuto l’ancestrale muro delle due ore.