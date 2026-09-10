Perché Andy Diaz e Leonardo Fabbri non saranno presenti agli Ultimate Championship 2026?

Gli Ultimate Championship sono stati ribattezzati il Mondiale dei Mondiali, perché i criteri di partecipazione sono estremamente selettivi (hanno diritto di partecipazione i Campioni Olimpici di Parigi 2024, i Campioni del Mondo, i migliori del ranking internazionale) e perché il montepremi garantito è decisamente faraonico (10 milioni di dollari complessivi, 150.000 dollari per i vincitori di ogni gara).

L’evento organizzato da World Athletic si preannuncia altamente spettacolare e la manifestazione in programma a Budapest dall’11 al 13 settembre sarà la degna chiusura di questa intensa stagione di atletica, ma il programma di gara non è completo e diverse specialità della Regina degli Sport sono state tagliate, non trovando lo spazio che avrebbero meritato.

Il salto in lungo maschile e il getto del peso maschile non si disputeranno nella capitale ungherese, motivo per cui due stelle dell’atletica italiana come Andy Diaz e Leonardo Fabbri saranno assenti. Il quarto uomo della storia, capace di spingersi a 18.15 metri in occasione del trionfo agli Europei, non avrà la possibilità di inseguire il titolo dopo aver dettato legge alle finali di Diamond League.

Il toscano avrebbe avuto la possibilità di rimpinguare il proprio palmares, ma il numero 1 del mondo nel ranking di getto del peso per World Athletics dovrà rimanere a casa e tifare gli altri azzurri che saranno della partita: Gianmarco Tamberi, Larissa Iapichino, Marcell Jacobs, Francesco Pernici, Zaynab Dosso, Ayomide Folorunso, Eloisa Coiro, Dariya Derkach e la 4×400 mista.