Pentathlon, una straordinaria Annachiara Allara è campionessa europea Under 19!

Annachiara Allara (Junior Asti) si è laureata campionessa europea Under 19 di pentathlon moderno a Caldas Da Rainha, in Portogallo. La nativa di Asti classe 2009 si è confermata al vertice continentale con 1462 punti davanti a Leah Kocher con 1458 e Guste Peciulyte con 1442. Sara Beggio, invece, ha chiuso 29a con 1343.

Nella classifica a squadre l’Italia si ferma in ottava posizione, mentre la medaglia d’oro è andata all’Ungheria, medaglia d’argento alla Germania, quindi sul gradino più basso del podio la Bielorussia.

Le parole di Annachiara Allara a FIPM: “Non ho parole per descrivere quello che provo ma sono veramente grata, grata del percorso che sto facendo e di questo bellissimo regalo che non mi aspettavo, e non potrei essere più felice di così – ha detto Annachiara Allara a caldo, dopo la vittoria – Non ho davvero parole ma sono tanto tanto felice! Questa è stata una stagione molto impegnativa, partita con la World Cup che mi ha dato l’opportunità di confrontarmi con l’élite Senior, poi gli Europei e i Mondiali Junior che sono state due bellissime esperienze, nelle quali ho visto i miei progressi, e poi il Mondiale Under 19 a Madrid che mi ha fatto molto male, ma questa gara ripaga tutto! Per il futuro l’obiettivo è diventare sempre più forte. Ringrazio il mio staff, tutte le persone che mi hanno aiutato e supportato durante tutta la preparazione estiva, davvero non posso essere più grata di così!”.

Quale sarà il programma di domani? Domenica 13 settembre si chiuderanno le due kermesse con le staffette miste Under 15 e Under 19.