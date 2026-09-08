Pentathlon, subito un bronzo in staffetta negli Europei Under 19 con Allara-Beggio

Iniziano nel migliore dei modi i Campionati Europei Under 19 di pentathlon moderno 2026 in corso di svolgimento a Caldas Da Rainha in Portogallo.

Annachiara Allara (Junior Asti) e Sara Beggio (P.M.Torino) infatti sono tornate sul podio in staffetta, proprio come era accaduto ai Mondiali non più tardi di un mese fa. La coppia azzurra ha portato subito l’Italia sul podio, conquistando il bronzo nella prima giornata di gare della rassegna continentale, mentre la medaglia d’oro è andata la coppia tedesca composta da Amaya El-Masri e Charlotte Keister con 1310 punti, mentre l’argento è andato alle russe Konovalova e Victoria Kharichkova con 1298.

Passando alla staffetta maschile, invece, chiudono al decimo posto i nostri Alessandro Boero (Junior Asti) e Umberto Caringi (Farapentathlon) con 1323 punti. Successo per la Russia con 1464 punti davanti a Bulgaria 1459 e Bielorussia 1437.