Pentathlon, quattro azzurrini in finale agli Europei Under 19

Proseguono a Caldas Da Rainha, in Portogallo, gli Europei Under 19 2026 di pentathlon moderno: nelle qualificazioni maschili quattro azzurrini staccano il pass per l’ultimo atto di venerdì 11, con l’Italia che ottiene così il contingente massimo in finale per la regola dei passaporti (massimo quattro atleti per Nazione).

Dei 73 atleti al via, suddivisi in due gruppi, accedono all’ultimo atto, in casa Italia, Riccardo Spagnolini (P.M. Modena), Tommaso Tuccimei (Athlion Roma), Federico Visco (Farapentathlon) ed Alessandro Boero (Junior Asti).

Nel Gruppo A delle qualificazioni Tommaso Tuccimei (Athlion Roma) fa segnare il terzo crono in 22″58, per poi chiudere all’11° posto assoluto con 1527 punti, mentre Riccardo Spagnolini (P.M. Modena) rimonta nel laser run, concluso in 10’46″22, e centra la finale grazie al 16° posto a quota 1517. Eliminati, invece, Andrea Cossutti (Junior Asti), 27°, e Sebastian Fantin (Pentanuoto), 30°.

Nel Gruppo B delle qualificazioni Federico Visco (Farapentathlon) inizia bene già con la scherma, chiusa con 24 assalti vinti e 12 persi, e poi si classifica terzo a quota 1533, mentre Alessandro Boero (Junior Asti), grazie al laser run completato in 10’34″78, centra la finale con il 17° posto a quota 1522. Fuori dall’ultimo atto Umberto Caringi (Farapentathlon), 25°, e Leonardo Caccia (Fiamme Oro), 28°.